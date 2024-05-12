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Андрей Губин заявил, что смог бы красиво переодеть Сергея Лазарева

Губин признался, что хочет написать хит для Сергея Лазарева

0:46
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин почувствовал в себе талант стилиста и рассказал, что смог подобрать другую одежду для Сергея Лазарева. 

Губин признался, что хочет написать хит для Сергея Лазарева
Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman

Андрей Губин продолжает делиться откровениями. Звезда 90-х признался, что иногда танцует на балконе для людей. На уточняющий вопрос артист заверил, что танцует в одежде. 

Автор и исполнитель хита "Зима-холода" рассказал, что всегда одевался стильно. Он чувствует в себе силы помочь с образами и другим артистам. В частности Губин отметил, что смог бы подобрать одежду получше для Сергея Лазарева. 

Губин уверен, что в его силах написать и хит для Лазарева. 

Ранее Андрей Губин заступился за Аллу Пугачёву.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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