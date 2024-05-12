Андрей Губин заявил, что смог бы красиво переодеть Сергея Лазарева

Певец Андрей Губин почувствовал в себе талант стилиста и рассказал, что смог подобрать другую одежду для Сергея Лазарева.
Андрей Губин продолжает делиться откровениями. Звезда 90-х признался, что иногда танцует на балконе для людей. На уточняющий вопрос артист заверил, что танцует в одежде.
Автор и исполнитель хита "Зима-холода" рассказал, что всегда одевался стильно. Он чувствует в себе силы помочь с образами и другим артистам. В частности Губин отметил, что смог бы подобрать одежду получше для Сергея Лазарева.
Губин уверен, что в его силах написать и хит для Лазарева.
Ранее Андрей Губин заступился за Аллу Пугачёву.
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