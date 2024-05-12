Запущено речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем: новые возможности для туризма

Речное сообщение между российским и китайским городами появилось

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно началась регулярная речная перевозка между Хабаровском в России и Фуюанем в Китае, как сообщает агентство "Синьхуа", входящее в сеть TV BRICS. Каждый день по реке Амур курсирует китайский пассажирский теплоход, способный вместить до 99 человек.

Фото: flickr.com by SoWhat from Valladolid, España is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Жители Хабаровского края могут воспользоваться туристическими пакетами в Фуюань, которые включают трехдневное пребывание с двумя ночевками. В стоимость тура входят трансфер, проживание, страховка, транспортный сбор и услуги гида-переводчика. Стоимость такого путешествия колеблется от 15 000 до 16 000 рублей.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, сообщил в социальных сетях, что 7 мая Хабаровск впервые принял теплоход с китайскими туристами. Также группы туристов из России отправились на три дня в Фуюань на этом же судне.