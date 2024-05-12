Тропический смузи-боул из манго с добавлением сывороточного протеина: здоровое начало дня
Простой рецепт смузи-боула из манго
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Попробуйте этот рецепт смузи-боула из манго с добавлением сывороточного протеина, в котором есть все необходимые питательные вещества. Этот напиток зарядит вас бодростью на весь день.
Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1 манго
- 2 столовые ложки мёда
- Смесь сухофруктов
- 1/2 стакана йогурта (творога)
- 30 г сывороточного протеина
Приготовление
- Очистите и нарежьте манго в миске. Затем измельчите вилкой до получения гладкой пасты. К мякоти манго добавьте творог.
- Добавьте в коктейль одну чайную ложку мёда и тщательно перемешайте. Теперь перелейте смузи в миску и украсьте кусочками свежего манго с миндалём, кешью и грецкими орехами.
- Последний ингредиент, который нужно добавить, — это сывороточный протеин со вкусом манго.
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Питательный смузи с манго