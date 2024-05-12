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Тропический смузи-боул из манго с добавлением сывороточного протеина: здоровое начало дня

Простой рецепт смузи-боула из манго

0:52
Еда

Попробуйте этот рецепт смузи-боула из манго с добавлением сывороточного протеина, в котором есть все необходимые питательные вещества. Этот напиток зарядит вас бодростью на весь день.

Простой рецепт смузи-боула из манго
Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 манго
  • 2 столовые ложки мёда
  • Смесь сухофруктов
  • 1/2 стакана йогурта (творога)
  • 30 г сывороточного протеина

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте манго в миске. Затем измельчите вилкой до получения гладкой пасты. К мякоти манго добавьте творог.
  2. Добавьте в коктейль одну чайную ложку мёда и тщательно перемешайте. Теперь перелейте смузи в миску и украсьте кусочками свежего манго с миндалём, кешью и грецкими орехами.
  3. Последний ингредиент, который нужно добавить, — это сывороточный протеин со вкусом манго.
Питательный смузи с манго
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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