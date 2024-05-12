Тропический смузи-боул из манго с добавлением сывороточного протеина: здоровое начало дня

Простой рецепт смузи-боула из манго

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Попробуйте этот рецепт смузи-боула из манго с добавлением сывороточного протеина, в котором есть все необходимые питательные вещества. Этот напиток зарядит вас бодростью на весь день.

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Ингредиенты

1 манго

2 столовые ложки мёда

Смесь сухофруктов

1/2 стакана йогурта (творога)

30 г сывороточного протеина

Приготовление

Очистите и нарежьте манго в миске. Затем измельчите вилкой до получения гладкой пасты. К мякоти манго добавьте творог. Добавьте в коктейль одну чайную ложку мёда и тщательно перемешайте. Теперь перелейте смузи в миску и украсьте кусочками свежего манго с миндалём, кешью и грецкими орехами. Последний ингредиент, который нужно добавить, — это сывороточный протеин со вкусом манго.