Скоро начнётся цветение этих прекрасных цветов: рассказываем о лилиях

Скоро начнётся сезон лилий — прекрасных и королевских цветов. Выращивание их может быть сложным из-за разнообразия видов и их агротехники.
Лилии цветут с весны до осени и имеют разнообразные окраски, включая двухцветную гамму и крапинки. Они предпочитают хорошо освещенные места и плодородную почву, регулярный, но умеренный полив и подкормки до середины лета. Большинство сортов выносит зиму, но некоторые требуют укрытия.
Их можно посадить как в группах, так и в сочетании с другими растениями, но не рядом с сильными акцентами, чтобы избежать перегрузки визуального эффекта.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.