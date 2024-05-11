Скоро начнётся цветение этих прекрасных цветов: рассказываем о лилиях

Почему стоит посадить лилии

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Скоро начнётся сезон лилий — прекрасных и королевских цветов. Выращивание их может быть сложным из-за разнообразия видов и их агротехники.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiffany825 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Лилии цветут с весны до осени и имеют разнообразные окраски, включая двухцветную гамму и крапинки. Они предпочитают хорошо освещенные места и плодородную почву, регулярный, но умеренный полив и подкормки до середины лета. Большинство сортов выносит зиму, но некоторые требуют укрытия.

Их можно посадить как в группах, так и в сочетании с другими растениями, но не рядом с сильными акцентами, чтобы избежать перегрузки визуального эффекта.