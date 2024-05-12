Новый закон о криптовалютах в Турции: что это значит для трейдеров и инвесторов

В Турции разработали новый законопроект, направленный на регулирование рынка криптовалют, как сообщает телеканал TGRT.
Согласно предложению, управление рынком цифровых валют будет передано в ведение Совета по рынку капитала. Также вводится налогообложение всех операций с криптовалютами.
В рамках законопроекта предусмотрено создание новых правил для лицензирования криптобирж и брокеров, а также установление четких норм в отношениях между клиентами и торговыми платформами. Дополнительно будут введены штрафные санкции для нарушителей новых правил.
Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить полную прозрачность и подотчетность криптовалютной сферы в Турции.
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