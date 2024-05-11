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Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему

Водохранилища реки Кламат осушены: восстановление экосистемы началось

1:45
Наука

Проект демонтажа четырёх плотин на реке Кламат в период с 2023 по 2024 год является крупнейшим в своём роде и направлен на восстановление экосистемы речной среды.

Водохранилища реки Кламат осушены: восстановление экосистемы началось
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Плотины Железные Ворота, Копко №1, Копко №2 и Дж. К. Бойл, построенные между 1918 и 1962 годами для производства электроэнергии, были демонтированы в ответ на высокие затраты на их модернизацию и устранение экологических угроз.

Основной целью проекта является удаление стареющей инфраструктуры, чтобы предотвратить риски, связанные с токсичными водорослями, которые с 2005 года регулярно достигали опасных уровней. Демонтаж плотин позволил реке течь более свободно, что способствует восстановлению сотен километров прибрежной среды обитания и поддержке популяций рыб, делая реку более продуктивной для лосося, сообщают argumenti.ru.

Для минимизации воздействия на окружающую среду в ходе проекта проводились контролируемые сбросы воды из плотин, расположенных выше по течению. Это способствовало оптимизации перемещения речных отложений, которые необходимы для создания среды обитания для водных организмов и пополнения береговых линий.

К моменту завершения проекта, планируется восстановление приблизительно 1300 акров земли, которые ранее были затоплены, включая посев адаптированных к климату семян, собранных по всему водоразделу. Эти меры направлены на долгосрочное улучшение экологической устойчивости и биоразнообразия региона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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