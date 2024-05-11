Туристический бум в Хэйхэ: рекордные 549,2 тыс. посетителей в майские праздники 2024 года

Больше полумиллиона туристов привлек китайский Хэйхэ во время майских праздников

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время майских праздников этого года, китайский город Хэйхэ привлек 549,2 тысячи туристов, что на 139% выше показателя прошлого года, как сообщает издание Biang. ru, ссылаясь на местную газету "Хэйхэ Жибао".

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Праздничные дни в этом году пришлись на период с 1 по 5 мая, в течение которых они были официально объявлены выходными. Туристы внесли значительный вклад в экономику, принеся доход в размере 394 миллиона юаней, что на 257,38% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в течение пяти праздничных дней через речной пункт пропуска города прошло около девяти тысяч туристов, при этом основной прирост пассажиропотока наблюдался с 3 по 5 мая.