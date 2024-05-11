От вас не останется и мокрого места: какие последствия ждут тех, кто захочет погладить питомца во время трапезы

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Эксперты рассказали, можно ли гладить кошку во время еды

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Зоосфера » Кошки

Тактильное общение с владельцами крайне значимо для кошек, однако оно должно происходить в подходящее время.

Эксперты рассказали, можно ли гладить кошку во время еды
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Например, категорически запрещено трогать кошку, пока она питается.

Почему нельзя поглаживать кошку во время еды? Это связано с тем, что у животного может возникнуть инстинктивная реакция самозащиты.

Другими словами, кошка может решить, что вы пытаетесь отнять у неё пищу.

Это может привести к крайне неприятным последствиям, включая укусы. Если кошка рычит, пока ест, лучше вообще к ней не подходить. Уйдите в другую комнату и дайте ей возможность спокойно наесться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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