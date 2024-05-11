Экспертный взгляд на модные тенденции 2024: избегайте антитрендов и придерживайтесь естественности

Мода на отказ от синтетических материалов: основные антитренды 2024 года

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ключ к модному образу в новом году — не только в следовании трендам, но и в осведомленности об устаревших веяниях. Стилист-имиджмейкер Мария Куликова выделила основные антитренды 2024 года.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Первым в списке — синтетика, объявленная главным антитрендом. Мария подчеркивает, что эти материалы неблагоприятно влияют на окружающую среду, поэтому дизайнеры предпочтут использовать хлопок, лен, шелк и шерсть, соответствующие экологическим ценностям. Она также советует избегать сложных принтов и дизайна, отдав предпочтение минимализму и функциональности. Пуховики в пол уходят в прошлое, уступая место легким, но теплым альтернативам, так как мода стремится к новым технологиям, обеспечивающим комфорт без громоздких нарядов. Яркие оттенки уступают место естественным цветам — бежевому, серому, коричневому и зеленому, которые становятся более востребованными.

Однако, главным критерием при выборе одежды становится не только мода, но и удобство, комфорт и практичность, что важно учитывать как для производителей, так и для потребителей.



