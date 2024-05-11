Экспертный взгляд на модные тенденции 2024: избегайте антитрендов и придерживайтесь естественности

Ключ к модному образу в новом году — не только в следовании трендам, но и в осведомленности об устаревших веяниях. Стилист-имиджмейкер Мария Куликова выделила основные антитренды 2024 года.
Первым в списке — синтетика, объявленная главным антитрендом. Мария подчеркивает, что эти материалы неблагоприятно влияют на окружающую среду, поэтому дизайнеры предпочтут использовать хлопок, лен, шелк и шерсть, соответствующие экологическим ценностям. Она также советует избегать сложных принтов и дизайна, отдав предпочтение минимализму и функциональности. Пуховики в пол уходят в прошлое, уступая место легким, но теплым альтернативам, так как мода стремится к новым технологиям, обеспечивающим комфорт без громоздких нарядов. Яркие оттенки уступают место естественным цветам — бежевому, серому, коричневому и зеленому, которые становятся более востребованными.
Однако, главным критерием при выборе одежды становится не только мода, но и удобство, комфорт и практичность, что важно учитывать как для производителей, так и для потребителей.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.