Практические рекомендации по использованию электросамокатов в городе

Техника безопасности при езде на электросамокате

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Электросамокаты переживают всплеск популярности. За последние 3-5 лет количество электросамокатов на улицах некоторых российских городов значительно превысило количество велосипедов.

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Чтобы избежать большинства проблем, связанных с использованием электросамокатов, необходимо принять несколько простых мер безопасности. В этой статье мы расскажем, как насладиться положительными эмоциями от использования электросамоката.

Практические рекомендациии по использованию электросамокатов в городе

Согласно ПДД, скорость движения на электросамокатах не должна превышать 25 км/ч, что в 5 раз превышает скорость ходьбы пешехода. Тем не менее, многие модели электросамокатов способны разгоняться до 30 км/ч и более.

При выборе электросамоката, при равных условиях, предпочтение стоит отдать моделям с большими колесами.

Погодные условия также важны при использовании электросамоката, особенно если поездки планируются в темное время суток — наличие фар необходимо, а также скорость движения должна быть минимальной. Но несмотря на это, многие люди не используют защитное снаряжение, особенно шлем, что является ошибкой.

Падения на асфальт без защиты могут привести к серьезным травмам, поскольку организм не предназначен для столкновения с твердыми поверхностями. Помимо шлема, также важна защита рук, локтей и коленей.

Для детей, катающихся на электросамокатах, обязательно использование шлема и полного комплекта защиты для рук и ног из трех элементов.