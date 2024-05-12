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Сонливость после тренировок: почему она может возникать

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1:40
Спорт

После утренней тренировки или пробежки многие люди испытывают сильное желание поспать. Это неудивительно, так как физическая нагрузка может вызвать усталость и сонливость.

Одной из причин такого состояния может быть уровень гормона мелатонина, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов организма.

Физическая активность может стимулировать выработку этого гормона, что способствует усилению усталости и желанию отдохнуть.

Кроме того, тренировка увеличивает потребность в отдыхе и восстановлении организма. Во время физической активности наши мышцы испытывают нагрузку, и после тренировки им необходимо время для восстановления и роста. Сон же является одним из наиболее эффективных способов восстановления, поэтому организм отправляет сигналы о необходимости отдыха.

Многие врачи рекомендуют после утренней тренировки или пробежки сделать короткую восстановительную дозированную дремоту, чтобы организм мог быстрее восстановиться. Этот подход поможет избежать переутомления и повысит эффективность тренировок.

Таким образом, желание поспать после утренней тренировки или пробежки может быть обусловлено физиологическими процессами, происходящими в организме. Сон является важным компонентом процесса восстановления, поэтому не стоит игнорировать сигналы усталости и дать своему телу необходимый отдых.

Статья носит информативный характер. Рекомендуем обратиться к врачу при возникновении болевых ощущений во время тренировок.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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