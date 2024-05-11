Вкусные кексики с киноа к чаю: идеальный десерт для тех, кто следит за своим весом

Как приготовить маффины с киноа

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Это оригинальный рецепт маффинов, ведь в качестве основного ингредиента используется киноа. Это отличный способ заставить привередливых детей съесть что-нибудь полезное, а также идеальный завтрак/перекус для тех, кто следит за своим весом.

Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Киноа богато клетчаткой и белком, улучшает здоровье кишечника.

Ингредиенты

3/4 стакана молотого киноа

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/2 стакана апельсинового сока

1/2 стакана сахарной пудры

1 столовая ложка мармелада

1/4 стакана рисовой муки

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/2 стакана рафинированного масла

2 чайные ложки кунжута

1 чайная ложка апельсиновой цедры

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Просейте все сухие ингредиенты и отложите в сторону. Возьмите противень с формочками для кексов и хорошо смажьте маслом. Добавьте в миску апельсиновый сок, рафинированное масло, сахарную пудру, семена кунжута и апельсиновую цедру. Если у вас нет апельсиновой цедры, можно использовать апельсиновый мармелад. Тщательно взбейте все ингредиенты. Сухие ингредиенты соедините с влажными, перемешайте. Как только тесто будет готово, отставьте его в сторону. Выложите тесто в смазанную маслом форму для кексов и запекайте в разогретой духовке 20-25 минут.