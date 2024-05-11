Вкусные кексики с киноа к чаю: идеальный десерт для тех, кто следит за своим весом

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Как приготовить маффины с киноа

1:32
Еда

Это оригинальный рецепт маффинов, ведь в качестве основного ингредиента используется киноа. Это отличный способ заставить привередливых детей съесть что-нибудь полезное, а также идеальный завтрак/перекус для тех, кто следит за своим весом.

Как приготовить маффины с киноа
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Киноа богато клетчаткой и белком, улучшает здоровье кишечника. 

Ингредиенты

  • 3/4 стакана молотого киноа
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 стакана апельсинового сока
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 1 столовая ложка мармелада
  • 1/4 стакана рисовой муки
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/2 стакана рафинированного масла
  • 2 чайные ложки кунжута
  • 1 чайная ложка апельсиновой цедры

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Просейте все сухие ингредиенты и отложите в сторону. Возьмите противень с формочками для кексов и хорошо смажьте маслом.
  2. Добавьте в миску апельсиновый сок, рафинированное масло, сахарную пудру, семена кунжута и апельсиновую цедру. Если у вас нет апельсиновой цедры, можно использовать апельсиновый мармелад. Тщательно взбейте все ингредиенты.
  3. Сухие ингредиенты соедините с влажными, перемешайте. Как только тесто будет готово, отставьте его в сторону. Выложите тесто в смазанную маслом форму для кексов и запекайте в разогретой духовке 20-25 минут. 
Несладкие маффины из киноа
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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