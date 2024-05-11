Вкусные кексики с киноа к чаю: идеальный десерт для тех, кто следит за своим весом

Это оригинальный рецепт маффинов, ведь в качестве основного ингредиента используется киноа. Это отличный способ заставить привередливых детей съесть что-нибудь полезное, а также идеальный завтрак/перекус для тех, кто следит за своим весом.
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Киноа богато клетчаткой и белком, улучшает здоровье кишечника.
Ингредиенты
3/4 стакана молотого киноа
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/2 стакана апельсинового сока
1/2 стакана сахарной пудры
1 столовая ложка мармелада
1/4 стакана рисовой муки
1/4 чайной ложки пищевой соды
1/2 стакана рафинированного масла
2 чайные ложки кунжута
1 чайная ложка апельсиновой цедры
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Просейте все сухие ингредиенты и отложите в сторону. Возьмите противень с формочками для кексов и хорошо смажьте маслом.
Добавьте в миску апельсиновый сок, рафинированное масло, сахарную пудру, семена кунжута и апельсиновую цедру. Если у вас нет апельсиновой цедры, можно использовать апельсиновый мармелад. Тщательно взбейте все ингредиенты.
Сухие ингредиенты соедините с влажными, перемешайте. Как только тесто будет готово, отставьте его в сторону. Выложите тесто в смазанную маслом форму для кексов и запекайте в разогретой духовке 20-25 минут.