Любителям алкоголя раскрыли, как за месяц трезвости может измениться состояние их здоровья

У алкоголиков, которые ведут трезвый образ жизни в течение месяца, могут произойти значительные изменения в организме. Об этом сообщил хирург Александр Умнов. Согласно мнению специалиста, уже через две недели воздержания от алкоголя улучшается ясность мышления и мыслительные процессы.

Фото: unsplash.com by Ümit Bulut is licensed under Creative Commons CC0 1.0