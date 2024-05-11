Любителям алкоголя раскрыли, как за месяц трезвости может измениться состояние их здоровья

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Хирург Умнов: после месяца без спиртного алкоголики избавляются от отёчности

Здоровье

У алкоголиков, которые ведут трезвый образ жизни в течение месяца, могут произойти значительные изменения в организме. Об этом сообщил хирург Александр Умнов. Согласно мнению специалиста, уже через две недели воздержания от алкоголя улучшается ясность мышления и мыслительные процессы.

Хирург Умнов: после месяца без спиртного алкоголики избавляются от отёчности
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Через 30 дней [трезвости] спирт покидает головной мозг, выводятся продукты распада. Улучшается личная жизнь во всех её аспектах. Эмоции восстанавливаются. Исчезает отёчность", — заметил Александр Умнов.

По словам специалиста, воздержание от алкоголя на протяжении 60 дней уменьшает вероятность заболевания инфекционными заболеваниями.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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