Любителям алкоголя раскрыли, как за месяц трезвости может измениться состояние их здоровья

У алкоголиков, которые ведут трезвый образ жизни в течение месяца, могут произойти значительные изменения в организме. Об этом сообщил хирург Александр Умнов. Согласно мнению специалиста, уже через две недели воздержания от алкоголя улучшается ясность мышления и мыслительные процессы.
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"Через 30 дней [трезвости] спирт покидает головной мозг, выводятся продукты распада. Улучшается личная жизнь во всех её аспектах. Эмоции восстанавливаются. Исчезает отёчность", — заметил Александр Умнов.
По словам специалиста, воздержание от алкоголя на протяжении 60 дней уменьшает вероятность заболевания инфекционными заболеваниями.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)