Любителям алкоголя раскрыли, как за месяц трезвости может измениться состояние их здоровья

Хирург Умнов: после месяца без спиртного алкоголики избавляются от отёчности

У алкоголиков, которые ведут трезвый образ жизни в течение месяца, могут произойти значительные изменения в организме. Об этом сообщил хирург Александр Умнов. Согласно мнению специалиста, уже через две недели воздержания от алкоголя улучшается ясность мышления и мыслительные процессы.

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"Через 30 дней [трезвости] спирт покидает головной мозг, выводятся продукты распада. Улучшается личная жизнь во всех её аспектах. Эмоции восстанавливаются. Исчезает отёчность", — заметил Александр Умнов.

По словам специалиста, воздержание от алкоголя на протяжении 60 дней уменьшает вероятность заболевания инфекционными заболеваниями.