Избегаем трех ошибок в дизайне интерьера: советы от эксперта Юлии Тычино

Финишные материалы открывают перед жильцами возможности для реализации самых смелых и уникальных концепций в оформлении их домов.
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Однако это чревато рисками: без должных знаний можно допустить ошибки, о которых впоследствии придется сожалеть.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", выделяет три основные ошибки в оформлении интерьера, которых следует избегать.
Первая ошибка: избыток материалов и текстур Сочетание слишком многих видов отделки и текстур может привести к тому, что помещение будет выглядеть перегруженным и безвкусным. Лучше ограничиться двумя-тремя гармоничными комбинациями.
Вторая ошибка: организация хранения Встроенные или скрытые системы хранения предпочтительнее отдельных шкафов. Такой подход позволяет эффективнее использовать пространство и делает комнаты более просторными и легкими.
Третья ошибка: использование фотообоев Хотя фотообои могут внезапно стать модными, они также часто оказываются в списке антитрендов. Кроме того, они могут быстро надоесть и их сложно ремонтировать в случае повреждений. Вместо этого более практичным выбором будет применение краски.