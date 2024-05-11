Избегаем трех ошибок в дизайне интерьера: советы от эксперта Юлии Тычино

3 ключевые ошибки в интерьере

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Финишные материалы открывают перед жильцами возможности для реализации самых смелых и уникальных концепций в оформлении их домов.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако это чревато рисками: без должных знаний можно допустить ошибки, о которых впоследствии придется сожалеть.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", выделяет три основные ошибки в оформлении интерьера, которых следует избегать.

Первая ошибка: избыток материалов и текстур

Сочетание слишком многих видов отделки и текстур может привести к тому, что помещение будет выглядеть перегруженным и безвкусным. Лучше ограничиться двумя-тремя гармоничными комбинациями.

Сочетание слишком многих видов отделки и текстур может привести к тому, что помещение будет выглядеть перегруженным и безвкусным. Лучше ограничиться двумя-тремя гармоничными комбинациями. Вторая ошибка: организация хранения

Встроенные или скрытые системы хранения предпочтительнее отдельных шкафов. Такой подход позволяет эффективнее использовать пространство и делает комнаты более просторными и легкими.

Встроенные или скрытые системы хранения предпочтительнее отдельных шкафов. Такой подход позволяет эффективнее использовать пространство и делает комнаты более просторными и легкими. Третья ошибка: использование фотообоев

Хотя фотообои могут внезапно стать модными, они также часто оказываются в списке антитрендов. Кроме того, они могут быстро надоесть и их сложно ремонтировать в случае повреждений. Вместо этого более практичным выбором будет применение краски.