Певица Валерия показала, как весело проводит время с внучкой Селин

Певица Валерия рассказала о досуге с внучкой Селин

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия увлеклась творчеством в компании внучки Селин.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman

Певица Валерия разместила в "Инстаграме"* фото дочери её сына Арсения Шульгина, внучки Селин, которой 1 января исполнилось три года.

На фото девочка сиди в окружении пластилиновых творений.

Валерию восхитило обилие материалов для творчества у современных детей. Она отметила, что взрослые в своём детстве ничего подобного не видели.

"Совместное творчество приносит, конечно, много радости. Сначала слепили поросят, а потом полвечера с ними играли, Селинка готова была их собой в кровать забрать, не хотела расставаться", — написала звезда под снимком.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал, как Валерия в фартуке готовит выпечку на кухне к приходу любимой внучки.

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