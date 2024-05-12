Певица Валерия показала, как весело проводит время с внучкой Селин

Певица Валерия увлеклась творчеством в компании внучки Селин.
Певица Валерия разместила в "Инстаграме"* фото дочери её сына Арсения Шульгина, внучки Селин, которой 1 января исполнилось три года.
На фото девочка сиди в окружении пластилиновых творений.
Валерию восхитило обилие материалов для творчества у современных детей. Она отметила, что взрослые в своём детстве ничего подобного не видели.
"Совместное творчество приносит, конечно, много радости. Сначала слепили поросят, а потом полвечера с ними играли, Селинка готова была их собой в кровать забрать, не хотела расставаться", — написала звезда под снимком.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал, как Валерия в фартуке готовит выпечку на кухне к приходу любимой внучки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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