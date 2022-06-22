Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана

Казахстану грозит дефицит питьевой воды. Россия могла бы решить эту проблему, но позиция руководства Казахстана этому препятствует.

Целые области Казахстана "высыхают"

Как пишет turanpress.kz, в Казахстане сложилась критическая ситуация с питьевой водой. В будущем дефицит лишь увеличится. По данным экологов, дефицит воды усугубляется интенсивным загрязнением рек.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что к 2030 году дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубических километра, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики.

Проблема существует во всех регионах страны, в том числе в мегаполисах, и усугубляется засухой и спорами между странами региона о распределении стока трансграничных рек, особенно в бассейне реки Сырдарьи.

Вопрос состоит в том, кого спасать первыми, пишет казахстанская газета.

Проекты спасения есть, но надо договариваться с Россией

Между тем в Казахстане действует канал Иртыш — Караганда, который был построен в 1968 году в рамках советского проекта под названием "О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971–1985 гг." и который обеспечивает питьевой водой не только столицу.

Это часть амбициозного проекта переброски сибирских вод в Среднюю Азию, который так и не был реализован. В 2020 году правительством Казахстана планировалось перебрасывать воду из канала (читай, Иртыша) в русло реки Есиль для водоснабжения столицы. Идею озвучивал Аскар Мамин, на тот момент премьер-министр.

Предполагалось задерживать стоки и не допускать их в Россию. С той же целью планировалось задерживать сток реки Тобол. Однако обе реки — трансграничные с Россией, поэтому надо договариваться.

Опрошенные Pravda.Ru эксперты в области гидрологии заявили, что таких переговоров нет.

"Всё подвисло на вопросе, кто будет вкладывать средства в строительство. Это нужно Центральной Азии, а России вроде и не очень как-то нужно. Хотя орошать собственные земли тоже бы не помешало. Время от времени в прессе возникает дискуссия, а не возобновить ли нам проект переброски и что из этого будет. Но, к сожалению, через некоторое время вся эта дискуссия гаснет. Поскольку понятно, что проект дорогой, экологические последствия пока не очень понятны. Экономическая целесообразность тоже до конца не ясна", — сказал Pravda.Ru ведущий директор лаборатории моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

Казахстан должен сделать геополитический выбор

Возможность реализации такого проекта резко отвергает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Он полагает, что сначала Казахстан должен сделать геополитический выбор, а потом "Россия подумает".

"Проблема нехватки воды в Казахстане — это проблема Казахстана. Тем более, если Казахстан начинает ориентироваться на Турцию, а с Россией наступает холод в отношениях опять же по инициативе Казахстана", — отметил эксперт для Pravda.Ru.

"Если они (в Казахстане) хотят эту проблему решить, пусть меняют свою внешнюю политику по отношению к Российской Федерации и выступают с предложениями, интересными Российской Федерации", — добавил эксперт.

Надо помочь Токаеву сделать выбор

Последние декларации президента Касыма-Жомарта Токаева говорят о том, что Казахстан устраивает статус-кво, который называется многовекторностью.

Роль РФ в подавлении попытки госпереворота преуменьшается, американские санкции заявляются несомненными к выполнению, ДНР и ЛНР обозначаются как квазигосударства. А отношения с США рассматриваются как стратегические, о них президент говорит как о "дружественных и предсказуемых".

Учитывая, что санкции Запада против РФ навсегда, следование в фарватере американской политики не предполагает в ближайшем будущем многовекторности у союзников России.

Россия с такой позицией Токаева получит в итоге в Казахстане вторую Украину.

Поэтому надо помочь ему сделать выбор, учитывая, что пресная вода — это важнейший фактор развития экономики. Хотя и есть технологии опреснения, но количество воды и её качество будут экономику лимитировать. Есть и другой выход — американские инвестиции в нефтегазовую отрасль и деньги в кошельке. Придётся решать, что важнее. При этом надо учитывать, что отсутствие питьевой воды — это сильный протестный фактор в далеко не успокоившемся Казахстане.

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