Не в шерсти дело: узнайте, что на самом деле вызывает аллергию на кошек

Аллергия на кошек: мифы и правда

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует множество заблуждений, связанных с таким явлением, как аллергия на животных.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Аллергия на кошек связана с их шерстью

На самом деле, аллергия на кошек вызывается белком Fel D1, который вырабатывается в сальных и слюнных железах. Поскольку кошки часто вылизываются, этот белок оказывается на всей их шерсти.

Лысые кошки не вызывают аллергии

Это также миф. Независимо от длины шерсти, у всех кошек вырабатывается белок Fel D1, который является причиной аллергии.

Отсутствие аллергии в детстве гарантирует ее отсутствие во взрослом возрасте

К сожалению, это не так. Со временем уровень чувствительности к аллергенам может измениться, и аллергия может развиться даже если ранее ее не было.

Присутствие кошки в доме в детстве предотвращает развитие аллергии

Нет однозначных данных о том, что присутствие кошек в детстве предотвращает аллергию. Некоторые исследования указывают на возможное предотвращение бронхиальной астмы при наличии собаки, но подобных данных о кошках нет.

Постоянное проживание с кошкой поможет избавиться от аллергии

Научных подтверждений этому мифу нет. Хотя у некоторых людей аллергия может ослабевать со временем, врачи предупреждают, что полное избавление от аллергии безопасным способом не гарантировано.

Психосоматика является причиной аллергии

Хотя стресс может усилить аллергические реакции, основная причина аллергии — это воздействие аллергенов, а не психоэмоциональное состояние.