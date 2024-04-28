Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стас Михайлов награжден орденом за заслуги в культуре и искусстве
Байден снова оговорился, невольно признавшись, что ему нельзя доверять
Пять ключевых принципов для идеальной кожи лица без пластической хирургии
Профилактика и диагностика: как избежать потери мощности двигателя
Нет стеснению: занимаемся спортом
Обустройство детской площадки на собственном участке
Бисквитный пудинг с ромом и изюмом: вкусный десерт
Особенности итальянской культуры: кофе, жесты и пицца без ананаса
Курганская область лидирует среди регионов РФ по доступности загородного жилья
Не в шерсти дело: узнайте, что на самом деле вызывает аллергию на кошек

Аллергия на кошек: мифы и правда

1:43
Зоосфера » Кошки

Существует множество заблуждений, связанных с таким явлением, как аллергия на животных. 

Аллергия на кошек: мифы и правда
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Аллергия на кошек связана с их шерстью

На самом деле, аллергия на кошек вызывается белком Fel D1, который вырабатывается в сальных и слюнных железах. Поскольку кошки часто вылизываются, этот белок оказывается на всей их шерсти.

Лысые кошки не вызывают аллергии

Это также миф. Независимо от длины шерсти, у всех кошек вырабатывается белок Fel D1, который является причиной аллергии.

Отсутствие аллергии в детстве гарантирует ее отсутствие во взрослом возрасте

К сожалению, это не так. Со временем уровень чувствительности к аллергенам может измениться, и аллергия может развиться даже если ранее ее не было.

Присутствие кошки в доме в детстве предотвращает развитие аллергии

Нет однозначных данных о том, что присутствие кошек в детстве предотвращает аллергию. Некоторые исследования указывают на возможное предотвращение бронхиальной астмы при наличии собаки, но подобных данных о кошках нет.

Постоянное проживание с кошкой поможет избавиться от аллергии

Научных подтверждений этому мифу нет. Хотя у некоторых людей аллергия может ослабевать со временем, врачи предупреждают, что полное избавление от аллергии безопасным способом не гарантировано.

Психосоматика является причиной аллергии

Хотя стресс может усилить аллергические реакции, основная причина аллергии — это воздействие аллергенов, а не психоэмоциональное состояние.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Последние материалы
Курганская область лидирует среди регионов РФ по доступности загородного жилья
Throwflame представила общественности робопса с огнеметом
Мать блогерши Иды Галич госпитализирована после падения в московском отеле
Четыре неожиданных недостатка короткой стрижки
Тест: какой спорт вам подходит
Шоколадный тарт без выпечки: рецепт
Посадите на участке бессеру
Топ-10 самых опасных национальных парков мира
Вот почему один недостающий болт – это большая проблема
Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников