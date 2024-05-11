Идеальный низкий хвост: советы от профессионала для совершенного образа

Трендовая прическа сезона: как создать и с чем сочетать низкий хвост

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парикмахер-стилист Екатерина Медведева поделилась советами о том, как создать идеальный низкий хвост и с чем его сочетать для завораживающего образа.

Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При выборе укладки учитывайте форму лица: для овальной или треугольной формы лица подходит любая низкая прическа, для круглого лица рекомендуется прикрывать уши прядями, а для лиц формы квадрата — асимметричные варианты хвоста.

Для идеального смарт-стайлинга необходимы стайлинговые средства, такие как гель для волос, фен или утюжок для выпрямления, а также лак для фиксации укладки. Резинки с крючками и невидимки помогут сохранить форму хвоста на протяжении дня. Использование плойки добавит текстуру волосам, придавая прическе небрежный вид.

Для создания идеально ровного низкого хвоста необходимо сделать волосы идеально ровными с помощью выпрямляющего средства и утюжка. Затем отделите часть волос и сделайте хвост на затылке, перекрестив и закрепив резинку.

На каждый день можно создать нетугой низкий хвост с пробором, а также добавить объем с помощью начеса волос и легкого фиксатора.