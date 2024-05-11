В тени или на солнце: разбираемся, где лучше сажать кабачок

Лучшее место для посадки кабачков

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Кабачки богаты витаминами и минералами, а также являются низкокалорийным продуктом. Но как правильно выращивать кабачки, чтобы получить богатый урожай? Одним из наиболее спорных вопросов является выбор места для посадки кабачков — в тени или на солнце. Давайте разберёмся, где же лучше сажать кабачки.

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Кабачки любят тепло и свет, поэтому их следует сажать на солнечных участках. Но в то же время, они не переносят прямые солнечные лучи в жаркие летние дни. Поэтому, если вы живете в регионе с жарким климатом, лучше выбрать место с небольшой тенью, чтобы кабачки не перегревались.

Также стоит обратить внимание на качество почвы. Кабачки предпочитают рыхлую, плодородную почву с хорошей дренажной системой. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то лучше посадить кабачки на небольшом возвышенном участке, чтобы избежать застоя воды. В тени почва может быть более влажной, что может привести к гниению корней кабачков.

Также стоит учитывать соседство кабачков с другими растениями. Некоторые растения могут оказывать негативное влияние на рост и развитие кабачков. Например, помидоры и картофель могут быть опасными соседями для кабачков, так как они могут передавать им болезни. Поэтому, если вы собираетесь сажать кабачки рядом с другими овощами, выбирайте место на солнце, чтобы уменьшить риск заражения.

Но в то же время, кабачки могут быть полезными соседями для других растений. Например, они могут защищать помидоры от вредителей и болезней. Поэтому, если у вас есть возможность, можно посадить кабачки в тени от других растений, чтобы они выполняли защитную функцию.

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