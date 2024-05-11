Александр Ревва показал, как весело проводит время с дочерью в Турции

Шоумен Александр Ревва опубликовал кадры семейного отдыха в Турции.
Ревва разместил в "Инстаграме"* фото и видео. На кадрах он запечатлён с младшей дочерью по имени Амелия на фоне моря и пальм.
Артист посетил с наследницей зоопарк, где они увидели павлинов и козочек. Передвигались они по красивому ландшафту на мини-автомобиле.
"Пападочь на каникулах", — подписал кадры Ревва (орфография автора сохранена. — Прим. ред).
Ранее сообщалось, что Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию.
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