Зачем четвероногий друг полирует ноги хозяина: объяснение странного поведения

Кинологи рассказали, зачем собака лижет ноги

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Доги часто ласкают своего хозяина, облизывая его лицо после разлуки или в знак благодарности. Однако, когда собака начинает лизать ноги хозяина, значение этого жеста может быть не столь очевидным. Важно анализировать общую обстановку и поведение животного, чтобы правильно интерпретировать его действия.

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Эксперты выделяют несколько распространённых причин, по которым собаки могут лизать ноги своих владельцев:

Комфорт: собаке может нравиться находиться рядом с хозяином, и она лижет его ноги, стремясь к большей близости.

Удовольствие: некоторым собакам просто нравится вкус кожи своего хозяина.

Извинение: если собака вела себя плохо и была наказана, она может пытаться извиниться.

Тревога: в стрессовых или незнакомых ситуациях собаки могут лизать ноги, чтобы успокоиться.

Поощрение: если хозяин поощряет собаку за хорошее поведение, она может лизать его ноги в знак благодарности.

Неприятные запахи: собака может пытаться избавиться от неприятных запахов на ногах хозяина, например, после физической активности.

В зависимости от конкретной ситуации, породы и характера собаки, а также отношений между питомцем и хозяином, значение этого поведения может варьироваться.