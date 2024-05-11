Попрыскайте на пол водой из распылителя, и вот для чего

Пульверизатор лучше ведра для мытья полов

0:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Вместо ведра для мытья полов лучше использовать пульверизатор, советуют "БелНовости". Издание объясняет преимущества такого выбора.

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Ведро тяжело таскать. Устав, вы непременно его опрокинете, залив грязной водой свежеубранное помещение, а то и соседей, предупреждает автор публикации.

То ли дело бутылка с распылителем! Лёгкая, не требующая большого расхода жидкости ёмкость.

Оросили пол — прошлись тряпкой.

И наклоняться не нужно.

В воду можно добавить моющее средство или, как ранее советовало то же издание, соль.

Как мыть пол