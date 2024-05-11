Попрыскайте на пол водой из распылителя, и вот для чего

Вместо ведра для мытья полов лучше использовать пульверизатор, советуют "БелНовости". Издание объясняет преимущества такого выбора.
Ведро тяжело таскать. Устав, вы непременно его опрокинете, залив грязной водой свежеубранное помещение, а то и соседей, предупреждает автор публикации.
То ли дело бутылка с распылителем! Лёгкая, не требующая большого расхода жидкости ёмкость.
Оросили пол — прошлись тряпкой.
И наклоняться не нужно.
В воду можно добавить моющее средство или, как ранее советовало то же издание, соль.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.