Попрыскайте на пол водой из распылителя, и вот для чего

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Пульверизатор лучше ведра для мытья полов

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Вместо ведра для мытья полов лучше использовать пульверизатор, советуют "БелНовости". Издание объясняет преимущества такого выбора.

Пульверизатор лучше ведра для мытья полов
Фото: Pexels by SHVETS production is licensed under CC0

Ведро тяжело таскать. Устав, вы непременно его опрокинете, залив грязной водой свежеубранное помещение, а то и соседей, предупреждает автор публикации.

То ли дело бутылка с распылителем! Лёгкая, не требующая большого расхода жидкости ёмкость.

Оросили пол — прошлись тряпкой.

И наклоняться не нужно.

В воду можно добавить моющее средство или, как ранее советовало то же издание, соль.

Как мыть пол
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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