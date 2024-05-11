У вас есть молоко? Приготовьте этот фантастически вкусный коктейль с манго и бананом: дети будут в восторге

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Рецепт молочного коктейля с манго и бананом

0:46
Еда

Приготовьте очень вкусный молочный коктейль с манго и бананом. Этот напиток можно смело давать детям, поскольку они зачастую привередливы и отказываются есть фрукты свежими.

Рецепт молочного коктейля с манго и бананом
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан молока
  • 1 банан
  • 2 чайные ложки сахара
  • 1/2 стакана йогурта (творога)
  • 1/2 стакана мякоти манго
  • 1 столовая ложка шоколадного соуса

Приготовление

Очистите банан и разрежьте его в миске на 4 части. Затем добавьте банан в блендер вместе с йогуртом, сахаром, мякотью манго и молоком. Смешайте все ингредиенты. Перелейте коктейль в большой стакан, украсьте его шоколадным соусом и добавьте ломтики банана и манго.

Очень вкусный и натуральный коктейль с молоком и манго
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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