Приготовьте очень вкусный молочный коктейль с манго и бананом. Этот напиток можно смело давать детям, поскольку они зачастую привередливы и отказываются есть фрукты свежими.
Очистите банан и разрежьте его в миске на 4 части. Затем добавьте банан в блендер вместе с йогуртом, сахаром, мякотью манго и молоком. Смешайте все ингредиенты. Перелейте коктейль в большой стакан, украсьте его шоколадным соусом и добавьте ломтики банана и манго.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.