У вас есть молоко? Приготовьте этот фантастически вкусный коктейль с манго и бананом: дети будут в восторге

Рецепт молочного коктейля с манго и бананом

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте очень вкусный молочный коктейль с манго и бананом. Этот напиток можно смело давать детям, поскольку они зачастую привередливы и отказываются есть фрукты свежими.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 стакан молока

1 банан

2 чайные ложки сахара

1/2 стакана йогурта (творога)

1/2 стакана мякоти манго

1 столовая ложка шоколадного соуса

Приготовление

Очистите банан и разрежьте его в миске на 4 части. Затем добавьте банан в блендер вместе с йогуртом, сахаром, мякотью манго и молоком. Смешайте все ингредиенты. Перелейте коктейль в большой стакан, украсьте его шоколадным соусом и добавьте ломтики банана и манго.