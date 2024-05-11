Hardcore Media наводит порядок, очищая организацию от радикальных элементов

Hardcore Media начал чистить спорт от экстремизма и ксенофобии

2:17 Your browser does not support the audio element. Россия

Промоушен Hardcore обратился в СК России по возбуждению уголовного дела в отношении Тимура Абдурахманова по "экстремистской" статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Дисквалифицированный в 2022 году Абдурахманов опубликовал Storis, где цитировал экстремистов.

Напомню, Абдурахманов пожизненно дисквалифицирован Лигой за нанесение травм боцам Гере Мохамеду Моктару и Джавиду Рзаеву.

Руководство лиги Hardcore само инициировало уголовное дело в отношении Абдурахманова по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Суд признал его виновным и вынес обвинительный приговор — 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Но!

Приговор расценен Лигой неоправданно мягким и обжалован. Промоушен сейчас добивается замены ограничения свободы на реальный тюремный срок.

По заявлению Лиги, отныне так будет с каждым, "кто забыл нормы морали и считает себя выше законов государства". В компании отмечают, что разжигание межнациональной розни без внимания Hardcore Media не останется — заявление в Следком подано.

"Ксенофобским и националистическим высказываниям не место ни внутри октагона, ни вне его", — подчеркнули в Лиге.

Отрадно, что ранее довольно ортодоксальный (давайте скажем откровенно) промоушен серьёзно начал проводить политику адекватного и серьёзного спортивного функционирования.

Кстати, хочется спросить прочие организации: почему, в то время, когда Hardcore наводит порядок, очищая спорт от радикальных элементов, они их принимают их к себе?

Надеемся, что и остальные организации возьмут пример с Hardcore Media и пойдут до конца: начнут возбуждать дела, добиваться справедливых приговоров, дисквалифицировать за экстремизм, ксенофобию и национальную вражду.

А иначе никак — время нынче наступает такое, что пора определиться, с кем ты! Или со страной, которая ведёт борьбу с сатанизмом, или с ценностями, насаждаемыми нашими врагами.