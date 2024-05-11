Тренер рассказал, сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы был эффект

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, сколько прыгать со скакалкой, чтобы привести фигуру в хорошую физическую форму.
"Это именно кардио: тренировка с точки зрения работы сердечной мышцы, а никакой не "жиротоп", на который многие рассчитывают", — развеял мифы Соломин.
По его словам, которые приводит "СЭ", с помощью прыжков можно похудеть, если сочетать ее с правильно организованным питанием. Но все же основная польза от занятий со скакалкой — тренировка стоп и голени.
Тем, кто держит скакалку в руках впервые за шесть месяцев и больше, для начала следует прыгать не дольше 10 минут или потом будет сильная боль в мышцах.
Тем, кто прыгает регулярно, лучше всего выстроить план тренировки с подходами, например, 90 секунд непрерывных прыжков, 30 секунд — отдых. И таких 6-10 подходов, в зависимости от подготовки и свободного времени.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.