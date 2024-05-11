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Фитнес-эксперт рассказал о необычном спортивном направлении Animal flow

1:03
Спорт

Фитнес-эксперт Денис Соломин рассказал о необычном спортивном направлении Animal flow, где нужно подражать животным.

Фитнес-эксперт рассказал о необычном спортивном направлении Animal flow
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В основу этой методики заложены элементы йоги, гимнастики и паркура, однако это направление сильно выделяется среди остальных. Все упражнения выполняются в опоре только на ладони и стопы, потому это хорошо тренирует мышцы живота в разных плоскостях — именно так, как человек использует их в жизни.

"Методика animal flow подразумевает работу на слух. Инструктор называет элемент, а тренирующийся реализует элементы по известному и заранее изученному названию. Что в свою очередь тренирует еще и мозговую деятельность", — приводит "СЭ" слова Соломина.

Эта тренировка, по словам эксперта, подойдет и взрослым, и детям. Для детей animal flow — это игровая форма развития, а для взрослых — это развитие силы мышц, гибкости тела, координации и ловкости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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