Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности

Засуха ударила по экономике Евросоюза, складывается впечатление, что это Божье провидение.

Европа переживает самую сильную засуху за 50 лет

Европа переживает самую сильную за последние десятилетия засуху. Она повышает риск нового экономического кризиса на фоне высоких цен на энергоносители и продовольственного кризиса, вызванных необдуманными санкциями против РФ.

Европейский мониторинг засухи в ЕС подсчитал, что 45% территории ЕС значительно пострадали от неё. Больше всего ситуация вызывает беспокойство в Средиземноморье, где около 50% населения живёт в условиях постоянного дефицита воды зимой, летом.

Поступают сообщения, что атомные электростанции закрыты во Франции, основные водные пути заблокированы в Германии и Центральной Европе, важные сельскохозяйственные реки пересыхают в Италии.

Засуха официально объявлена ​​в Англии, поскольку в Великобритании наблюдается самое засушливое лето за 50 лет.

Европейская комиссия предупредила в среду, 10 августа, что нехватка воды, вероятно, затронет половину речных бассейнов ЕС к 2030 году, поэтому государства-члены должны научиться повторно использовать очищенные сточные воды в сельском хозяйстве.

Франция: нет воды для охлаждения АЭС

Как пишет The Guardian, премьер-министр Франции Элизабет Борн на прошлой неделе задействовала кризисное подразделение для борьбы с "самой сильной засухой" в стране с 1958 года.

Более 100 городов во Франции не имеют питьевой воды, доставляемой цистернами, поскольку количество осадков в июле было на 85% ниже среднего.

Энергетический кризис во Франции усугубился низким уровнем рек Роны и Гаронны, что привело к остановке работы атомных электростанций, генерирующих 70% электроэнергии. Уровень воды в Луаре, самой длинной реки в стране, находится на исключительно низком уровне. Настолько, что теперь реку можно пересечь вброд.

Рейн в Германии перестал быть транспортной артерией

В Германии практически прекратилось судоходство по Рейну, который на протяжении веков был опорой немецкой, голландской и швейцарской экономики. И это в то время, когда грузовые суда должны перевозить уголь для угольных электростанций, заменивших газовые, которые работали на российском сырье. А его теперь в Германии минимум из-за глупостей властей с санкциями.

Коммунальная компания Uniper SE предупредила, что ей, возможно, придётся сократить производство на двух ключевых угольных электростанциях, поскольку Рейн не судоходен.

Невозможными стали перевозки сжиженного газа для химического концерна BASF и стали от стального гиганта Thyssenkrupp AG.

Это при том, что согласно подсчётам, экономика Германии из-за санкций против РФ понесёт убытки более чем в 260 млрд евро к концу десятилетия. Такие данные приводит Институт по исследованию рынка труда и карьеры (IAB). По оценкам экспертов, уже в 2023 году ВВП страны может сократиться на 1,7%.

Пострадают Болгария и Румыния из-за низкого уровня Дуная

Та же картина в Центральной Европе, где несудоходен Дунай. От падения уровня реки больше всего пострадают компании в Болгарии, Румынии и Сербии, создав новый кризис вдобавок к уже существующему продовольственному кризису из-за санкций против РФ.

Учтём, что по рекам и каналам Европы ежегодно перевозится более одной тонны грузов на одного жителя ЕС, что, согласно данным Евростата, приносит в бюджеты стран около 80 млрд евро.

Италия: обмеление реки По вызовет неурожаи

Как сообщает Bloomberg, по всей Европе транспорт и торговля — это лишь некоторые из областей экономики, которые сильно пострадают от речной засухи.

В Италии высыхание реки По вызвало серьёзные проблемы с посевами зерновых культур, в то время как мировой рынок потерял огромное количество зерна из-за санкций против РФ (недавно разблокированы в пакете с пропуском по Чёрному морю судов с украинским зерном).

Засуха приведёт к росту цен на продовольствие, энергоносители, инфляции, протестных настроений в ЕС, и так уже возросших в несколько раз. Складывается впечатление, что засуха у недружественных России стран — это Божье провидение.

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