Невероятное: исследователи раскрывают секрет бактерий, меняющих радиоактивность

Ученые нашли микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие исследователи из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что определённые виды бактерий способны изменять радиоактивные материалы, делая их более стабильными и менее опасными для окружающей среды. Это открытие было опубликовано в журнале Science of The Total Environment (STTE).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Специалисты обратили внимание на микроорганизмы из рода Desulfosporosinus, которые проживают в безвоздушной среде глинистых пород. Эти породы широко используются для создания защитных барьеров в хранилищах высокорадиоактивных отходов.

Исследователи изучили взаимодействие Desulfosporosinus с растворами солей урана.

Уран встречается в различных соединениях и имеет разные степени окисления. В природных месторождениях радиоактивный элемент обычно встречается в четырехвалентной и шестивалентной формах.

Все соединения урана токсичны, и степень их токсичности зависит от их растворимости.

Эксперименты показали, что Desulfosporosinus преобразует легко растворимый в воде шестивалентный уран в почти нерастворимый четырехвалентный. По словам исследователей, за неделю бактерии превратили около 40% растворенного вещества в его более безопасную форму.

Это происходит благодаря защитной реакции микроорганизмов.

Авторы научной работы подчеркнули, что их открытие поможет повысить надёжность хранилищ радиоактивных отходов и создать новые методы очистки воды, загрязнённой радиацией.

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