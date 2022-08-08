В войне за российский СПГ рухнут западные альянсы

В ближайшие месяцы развернётся жёсткая борьба за контракты на российский СПГ. Западные альянсы будут разваливаться, Россия будет строить и укреплять свои союзы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что ЕС удалось сократить долю России в импорте газа с 40% в начале года до 20%, и это было достигнуто в том числе за счёт увеличения доли СПГ. Однако выясняется, что этот СПГ — тоже российский, и за него этой зимой будет идти борьба не на жизнь, а на смерть.

Англосаксы разваливают альянсы с Европой и Азией

The Wall Street Journal прогнозирует, что в ближайшие месяцы Европе придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Конкуренция вызвана тем, что на фоне многократного снижения объемов экспорта трубопроводного газа из России и почти пятикратного повышения стоимости газа в Европе, цена на СПГ в Азии и Европе почти сравнялась.

Экспортерам СПГ сегодня выгодно разрывать долгосрочные контракты с клиентами из Азии, даже с учетом необходимости выплаты компенсации, и переориентировать поставки в ЕС. Например, как пишет Reuters, в Бельгию импорт СПГ из США увеличился примерно на 650%, а в Пакистан импорт СПГ в США сократился на 72%.

Bloomberg подхватил тему добавив, что если зима будет холоднее, чем обычно, будет резкий взлет цен на энергоносители. Хотя, казалось бы, куда выше — за год стоимость газа выросла почти в пять раз.

На фоне этой общей ситуации, США и Австралия, ранее обещавшие союзникам в Европе помощь в поставках СПГ, уже заявляют, что могут ограничить его экспорт ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения собственных ПХГ. В США отговоркой служит сезон ураганов в Атлантике, который якобы будет намного выше среднего.

Немецкая Handelsblatt указывает, что представители Бангладеш уже обвинили Евросоюз в том, что он "переманивает" деньгами производителей СПГ и "погружает во тьму" миллионы людей в развивающихся странах.

Германия начала отбирать СПГ у Индии

Отметим, что среди этих стран находятся и союзники Запада, на которых он делают ставку в борьбе против РФ. Например, Индию США и ЕС хотят привлечь к установлению "потолка цены на российскую нефть".

Но Германии на эти намерения наплевать. Предчувствуя катастрофу, Берлин в нарушение контракта начал отбирать СПГ у Индии, которая должна его получать по контракту с "Ямал-СПГ". Индийская GAIL имеет долгосрочный контракт на поставку 2,5 млн тонн СПГ в год в через бывшую дочку "Газпрома" — "Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур" (GM&T Singapore), контроль над которой в начале апреля взяло правительство Германии.

GMTS сообщила индийской компании, что не сможет выполнить свои договорные обязательства и готова заплатить штраф в соответствии с контрактом. Но штраф, который GAIL получит от GMTS, будет слишком мал, чтобы компенсировать цену, которую GAIL будет платить за покупку СПГ на спотовом рынке.

Из-за недопоставок газа, по данным Reuters, в Индии его поставки на заводы удобрений уже сократились на 10%, а другим промышленным потребителям — на 10-20%. Более того, GAIL использует только 60% своего нефтехимического комплекса в северной Индии.

Россия имеет шанс укрепить свои союзы

Выход один для Индии, Бангладеш и других стран Азии — экономически и политически объединяться в союзы с Россией против Запада.

Выгодную позицию заняла в газовой войне Турция, которая своим нейтралитетом, закрытием проливов, открытием воздушного пространства и неприсоединением к антироссийским санкциям практически стала хабом российского экспорта трубопроводного газа ("Турецкий поток") и значительно экономически выиграла от этого.

На недавнем саммите в Стамбуле Москва и Анкара обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях.

Однако, если Европа не выдержит конкуренции с азиатскими странами, то поставки СПГ из США в Европу сократятся до минимума или прекратятся совсем. Тогда странам Евросоюза придётся вернуться к трубопроводному газу из РФ.

Можно предвидеть, что по мере усиления санкций и контрсанкций внутри западного лагеря возникнут более сложные споры об интересах. Обострится и внутриполитическая борьба. Высокие цены на энергоресурсы вызовут кризис, который приведёт к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками.

Инфантилизм европейских политиков

В Европе больше других от газовой войны пострадает Болгария. В конце апреля Болгария в числе первых стран ЕС была отключена от российского газа за отказ платить за него в рублях. Зависимая от российского газа у неё примерно на 90%. Болгария попыталась увеличить закупки СПГ, ориентируясь на поставщиков, включая США, но безуспешно.

В Болгарии, а также в Испании, Португалии и Хорватии, к декабрю запасы в хранилищах закончатся даже при полной загрузке. Несмотря на то, что у Германии самые большие резервуары для хранения в Европе, спрос на газ столь же велик, а резервуары, рассчитаны только на 108 дней потребления. Поэтому полные резервуары опустеют к 16 февраля.

Незавидная ситуация у Чехия — которая получает газ из Германии по ответвлению от "СП-1". Захочет ли Берлин делиться — большой вопрос. Более того, дальше газ идёт в Словакию, Австрию и Италию — это тоже страны транзитёры, у них нет собственных терминалов и веток.

"Есть что-то патологически инфантильное в поведении европейских лидеров: им нравится расхаживать по мировой арене и произносить помпезные речи о "демократия против автократии ", и все же они, похоже, не осознают реальных последствий своих слов", — пишет немецкий журналист Томас Фази.

Он уверен, что Россия использует поток газа в качестве оружия "в перетягивании каната с Европой", но затеяли эту игру европейцы.

"Или, может быть, они думали, что могут вести одностороннюю энергетическую войну с Россией в своем собственном темпе и на своих условиях, без того, чтобы другая сторона открыла им ответный огонь. Чтобы сделать ситуацию еще более абсурдной, "газовая война" не только не ослабила Россию, но, похоже, даже усилила ее, помогая России значительно увеличить приток иностранной валюты на фоне роста цен на энергоносители", — указывает автор.

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