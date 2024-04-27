Уникальное явление: тюменская фауна пополнилась экзотическими животными

В Тюменскую область из Казахстана, где недавно произошел паводок, переселяются новые виды животных, включая сусликов и тарантулов.
Биолог Мария Орлова пояснила, что это не миграция, а расширение географического ареала некоторых видов на север.
"Нет ничего особенно тревожного, изменение ареалов животных — это обычный процесс, который может быть обусловлен различными причинами, включая климатические изменения и воздействие человека", — уточнил эксперт.
Эксперт также указывает, что северная граница ареала сусликов на Урале и в Западной Сибири расширяется уже несколько десятилетий, а появление тарантулов на юге региона, в зоне лесостепи, давно стало обыденным, сообщает tmn.aif.ru.
"В Тюменской области регулярно находят все более уникальных представителей флоры и фауны. В некоторых случаях это может быть неблагоприятно для людей. Например, суслики являются носителями чумы и других серьезных заболеваний, таких как туляремия и бруцеллез, и их распространение может быть опасным", — добавила Мария Орлова.
Поэтому важно проводить научные исследования и осуществлять контроль за новоприбывшими видами, так как они могут стать переносчиками новых инфекций или паразитов в новой среде обитания.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.