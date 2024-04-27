Уникальное явление: тюменская фауна пополнилась экзотическими животными

Тюмень столкнулась с расширением ареала ряда животных в северном направлении

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Тюменскую область из Казахстана, где недавно произошел паводок, переселяются новые виды животных, включая сусликов и тарантулов.

Фото: Wikimedia Commons by Rotadefterim is licensed under CC BY-SA 4.0

Биолог Мария Орлова пояснила, что это не миграция, а расширение географического ареала некоторых видов на север.

"Нет ничего особенно тревожного, изменение ареалов животных — это обычный процесс, который может быть обусловлен различными причинами, включая климатические изменения и воздействие человека", — уточнил эксперт.

Эксперт также указывает, что северная граница ареала сусликов на Урале и в Западной Сибири расширяется уже несколько десятилетий, а появление тарантулов на юге региона, в зоне лесостепи, давно стало обыденным, сообщает tmn.aif.ru.

"В Тюменской области регулярно находят все более уникальных представителей флоры и фауны. В некоторых случаях это может быть неблагоприятно для людей. Например, суслики являются носителями чумы и других серьезных заболеваний, таких как туляремия и бруцеллез, и их распространение может быть опасным", — добавила Мария Орлова.

Поэтому важно проводить научные исследования и осуществлять контроль за новоприбывшими видами, так как они могут стать переносчиками новых инфекций или паразитов в новой среде обитания.