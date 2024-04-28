Барецкий переписывает правила: в замке Пугачевой откроется тюрьма для иноагентов с воспитателями в виде Шамана

Стас Барецкий предлагает Шаман роль воспитателя в "тюрьме для иноагентов" в замке

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий выразил желание привлечь певца Shaman и других артистов, включая Расторгуева из группы "Любэ" и Олега Газманова, к работе в создаваемой им "тюрьме для иноагентов".

Фото: инстаграм аккаунт Стаса Барецого

По планам Барецкого, данное учреждение будет размещено в замке, который он утверждает выкупил у Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Барецкий заявил, что уже начал переговоры с потенциальными кандидатами и уверен в их согласии, поскольку "деньги всем нужны".

13 апреля он пытался посетить свои новые владения, но не смог попасть на территорию замка из-за забытых ключей. В феврале сообщалось, что у Пугачевой и её мужа Максима Галкина, признанного иноагентом, могут конфисковать замок в рамках законодательства РФ.