Барецкий переписывает правила: в замке Пугачевой откроется тюрьма для иноагентов с воспитателями в виде Шамана

Шоумен Стас Барецкий выразил желание привлечь певца Shaman и других артистов, включая Расторгуева из группы "Любэ" и Олега Газманова, к работе в создаваемой им "тюрьме для иноагентов".
По планам Барецкого, данное учреждение будет размещено в замке, который он утверждает выкупил у Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Барецкий заявил, что уже начал переговоры с потенциальными кандидатами и уверен в их согласии, поскольку "деньги всем нужны".
13 апреля он пытался посетить свои новые владения, но не смог попасть на территорию замка из-за забытых ключей. В феврале сообщалось, что у Пугачевой и её мужа Максима Галкина, признанного иноагентом, могут конфисковать замок в рамках законодательства РФ.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.