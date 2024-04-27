Революция в Audi: новые мощные гибриды Q7 и Q8 обещают изменить игру

Audi обновляет гибридные версии Q7 и Q8 для европейского рынка

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Audi представила обновленные гибридные версии Q7 и Q8 для европейского рынка, значительно улучшив предыдущие модели. Новые версии, 55 TFSI E Quattro и 60 TFSI E Quattro, оснащены двойным турбированным 3,0-литровым V6 мощностью 335 л. с. и батареей на 25.9 кВтч, что увеличивает чисто электрический пробег до 53 миль по смешанному циклу WLTP и до 56 миль по городскому циклу WLTP.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

В модели 55 новый электродвигатель выдает 174 л. с., общая мощность составляет 389 л. с., что чуть медленнее бензиновой версии. Вариант 60 получает еще более мощный электродвигатель, общая мощность которого достигает 483 л. с., позволяя разгоняться до 62 миль в час за 5 секунд.

Обе модификации имеют ограничение максимальной скорости до 150 миль в час в гибридном режиме и до 84 миль в час в электрическом. Audi также предложила выбор режимов запуска — EV или Hybrid, с возможностью сохранения выбранного режима. Комплектация включает внешний пакет S line, LED фары, различные дизайны колес и опциональную пневматическую подвеску для версии 60.