Как правильно мыть теплицу на дачном участке?

Теплица должна оставаться чистой

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мыть теплицу - это важный этап в уходе за растениями, выращиваемыми в закрытом грунте. Чистая теплица не только создает благоприятные условия для роста и развития растений, но и предотвращает появление вредителей и болезней. В этой статье мы расскажем о том, как правильно мыть теплицу, чтобы она оставалась чистой и здоровой.

1. Подготовка к мытью теплицы

Перед тем, как приступить к мытью теплицы, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся: вода, мягкая губка или тряпка, моющее средство, ведро, швабра или метла, средство для дезинфекции, резиновые перчатки и защитная маска.

2. Очистка от мусора и растительных остатков

Перед тем, как начать мыть теплицу, необходимо удалить все мусор и растительные остатки, которые могут мешать процессу. Это важно, так как остатки растений могут стать источником различных болезней и привлечь вредителей. Используйте швабру или метлу, чтобы удалить мусор с пола и стен теплицы.

3. Подготовка моющего раствора

Для мытья теплицы можно использовать обычное моющее средство или специальное средство для мытья стекол. Растворите его в ведре с водой согласно инструкции на упаковке. Если в теплице есть пятна от сажи или других загрязнений, можно добавить в раствор немного уксуса или лимонного сока.

4. Мытье стен и потолка теплицы

Начинайте мытье с потолка теплицы, так как грязь и пыль обычно скапливаются на нем. Смочите губку или тряпку в моющем растворе и тщательно протрите потолок. Затем перейдите к стенам, двигаясь сверху вниз. Не забывайте промывать губку или тряпку в чистой воде, чтобы избежать размазывания грязи.

5. Мытье пола теплицы

После того, как вы закончили мыть стены и потолок, перейдите к мытью пола. Используйте швабру или метлу, чтобы удалить грязь и остатки растений. Затем протрите пол губкой или тряпкой, смоченной в моющем растворе. После этого промойте пол чистой водой и дайте ему высохнуть.