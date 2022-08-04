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Немецкий Commerzbank назвал "непредвиденными" последствия отказа от газа из РФ

Экономика

Аналитики немецкого банка Commerzbank считают, что отказ Германии от поставок российского газа станет причиной непредвиденных последствий для экономики страны.

Немецкий Commerzbank назвал "непредвиденными" последствия отказа от газа из РФ

Commerzbank рассмотрел различные варианты сокращения поставок вплоть до полного отказа от них. При последнем сценарии экономическая активность сократится на 2,7% в 2022 году.

По оценке Commerzbank, при таком сценарии экономическая активность в Германии сократится на 2,7% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году. Международный валютный фонд, который в прошлом месяце снизил свой прогноз по ВВП Германии, по-прежнему прогнозирует рост ВВП на уровне 1,2% в 2022 году и 0,8% в 2023 году, отмечает Financial Times.

Отметим, власти Германии отказываться от поставок газа из России не спешат. То есть декларации о постепенном сокращении поставок есть. Ранее звучали и заявления о том, что полностью от поставок природного газа из России Германия откажется к 2027 году. Однако отказываться от поставок немедленно в Берлине не хотят.

Напомним, один из основных маршрутов поставок российского газа в Германию — трубопровод "Северный поток". Сейчас он работает только на 20 процентов своей мощности.

Проблема связана с обслуживанием оборудования. Те же газовые турбины нуждаются в плановом ремонте. Однако из-за санкций западных государств рутинный, в общем-то, процесс оказался максимально затруднён.

Хотя на Западе считают, что никаких препятствий для работы "Северного потока" на полную мощность нет. Хотя иных оценок сложно было бы ожидать — не признавать же, что проблемы возникли из-за санкций.

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Автор: Антон Куликов
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