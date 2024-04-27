США пошли на уступки: турецкая компания и нефтяной танкер исключены из антироссийских санкций

США исключили из антироссийских санкций турецкую компанию и нефтяной танкер

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

США приняли решение о снятии санкций с турецкой компании Ice Pearl Navigation Corp и её собственности — нефтяного танкера Yasa Golden Bosphorus, зарегистрированного под флагом Маршалловых Островов. Это изменение было официально заявлено на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain

Компания и танкер были включены в санкционный список в октябре 2023 года. Причиной стали обвинения в нарушении международных ограничений, наложенных Группой семи и Австралией, которые регулировали условия торговли российской нефтью на международных рынках. Санкции предусматривали замораживание любых активов компании на территории США, а также запрещали американским гражданам и компаниям вступать в деловые отношения с засанкционированными субъектами, сообщает ТАСС.

Удаление из списка означает, что теперь у компании и владельцев танкера вновь есть возможность свободно вести бизнес с американскими партнерами, а их активы разморожены. Это решение может быть следствием дополнительной проверки обстоятельств дела или изменений в политических или экономических отношениях между странами.