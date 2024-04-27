Открытие века: ученые раскрывают секрет "волшебного" голодания, которое омолаживает организм

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Ученые подтвердили, что интервальное голодание полезно для кишечника

1:55
Наука

Ученые из Среднезападного государственного университета (США) обнаружили, что циклическое голодание, которое включает в себя периоды голодания и периоды приема пищи, не только способствует потере веса, но и предотвращает старение кишечника у мышей.

Ученые подтвердили, что интервальное голодание полезно для кишечника
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Результаты их исследования были опубликованы на сайте American Physiological Society (APS).

Циклическое голодание - это питательная система, при которой чередуются периоды голодания и приема пищи. Существует несколько вариантов циклического голодания, таких как 16/8, 18/6, 20/4. Первая цифра обозначает длительность периода голодания (16, 18 или 20 часов), а вторая - продолжительность периода приема пищи.

В последнее время такой подход к питанию стал популярен как стратегия контроля веса.

Во время эксперимента с лабораторными мышами ученые обнаружили, что циклическое голодание не только помогает сбросить лишний вес, но и улучшает здоровье кишечника. Они выяснили, что у мышей, которые подвергались циклическому голоданию, произошли изменения в тонком кишечнике, которые связаны с улучшением контроля уровня глюкозы в крови и снижением воспаления в организме.

Кроме того, циклическое голодание способствовало улучшению функции кишечника у старых мышей. В частности, у мышей, которые испытывали периодический голод, повысилась эффективность усвоения питательных веществ. Согласно ученым, такие изменения указывают на частичное "омоложение" пищеварительной системы.

Ученые отметили, что их исследование не должно рассматриваться как медицинская рекомендация. Однако есть вероятность, что циклическое голодание может быть полезным и для людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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