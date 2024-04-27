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Британские учёные заявили, что использование лестниц снижает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой на 39%

Британские учёные заявили, что использование лестниц снижает риск проблем с сердцем

0:53
Здоровье

Учёные из Университета Восточной Англии и Норфолка, проанализировав 9 исследований, которые охватили более 480 тысяч человек, пришли к выводу, что регулярные подъёмы по лестнице способны продлить жизнь.

Британские учёные заявили, что использование лестниц снижает риск проблем с сердцем
Фото: unsplash.com by José Martín Ramírez C is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Среди исследуемых были как здоровые люди, так и те, у кого уже был сердечный приступ или болезнь периферических артерий. Возраст испытуемых составлял от 35 до 84 лет и больше половины из них — женщины.

Учёные сообщили, что использование лестниц уменьшает риск смерти по любой причине на 24%, и на 39% уменьшает возможность летального исхода от сердечно-сосудистых болезней по сравнению с теми, кто лестницами не пользуется. Об этом исследовании сообщает официальный сайт Европейского сообщества кардиологов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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