Новые правила въезда в Грузию: обязательная медицинская страховка при въезде в страну

Грузия вводит новые требования для въезжающих

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

С лета 2024 года в Грузии вводятся новые требования для въезжающих: необходима медицинская страховка на весь срок пребывания. Информацию об этом распространила Ассоциация туроператоров России через свой телеграм-канал.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"С первого июня нововведения в правила въезда вступят в силу", — уточняется в сообщении. Изменения в законодательстве предусматривают, что с 1 июня 2024 года за въезд без страховки иностранным гражданам будет выписан штраф в размере 300 лари (примерно 110 долларов).

Для российских туристов, покупающих путевки через турфирмы, нововведение не создаст трудностей, так как агентства обеспечивают страховку автоматически. Однако самостоятельным путешественникам необходимо будет самим позаботиться о страховании.

Стоимость страховки

Минимальный страховой пакет должен покрывать экстренные амбулаторные услуги на сумму до 5 тысяч долларов или евро и стационарное лечение на сумму до 30 тысяч долларов или евро.

Цена страховки варьируется в зависимости от условий полиса, возраста туриста, срока действия и других параметров. В среднем, полис на 10 дней стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей и обеспечивает покрытие на сумму до 5 тысяч долларов или евро. Страховку можно оформить на трех языках: русском, английском или грузинском.

Штрафы

При нарушении требования о страховке предусмотрены штрафы: 300 лари за отсутствие полиса, 600 лари за неоплату штрафа в срок и 900 лари за неоплату через месяц после истечения срока.

Туроператоры рекомендуют оформлять страховку минимум за пять дней до въезда, чтобы избежать проблем на границе.