Натуральные напитки для быстрого сброса веса: летние секреты здорового питания

Напитки из натуральных ингредиентов, способствующие снижению веса всего за неделю

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие предпочитают заниматься приятными занятиями, такими как шоппинг, вместо того чтобы проводить часы в зале, пытаясь избавиться от лишних килограммов. Однако существуют эффективные напитки из натуральных ингредиентов, которые помогут быстро справиться с накопившимися отложениями.

Фото: pxhere.com by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Черный чай с имбирем — этот напиток, помимо укрепления иммунитета, способствует и снижению веса. Однако следует быть осторожным, если у вас есть проблемы с желудком или кишечником, так как имбирь может быть агрессивным для ЖКТ. Если же нет таких проблем, добавление чая с имбирем в рацион на неделю или две может ускорить обмен веществ, что приведет к уменьшению объемов.

Кокосовая вода — этот напиток содержит менее 50 калорий и способен помочь в снижении веса всего за несколько недель. Это отличная альтернатива фруктовым сокам и при этом не содержит излишнего сахара. При выборе кокосовой воды важно обращать внимание на состав продукта, чтобы избежать излишнего содержания сахара.

Напиток с чиа — семена чиа известны своими полезными свойствами и легко доступны в магазинах здорового питания. Для приготовления напитка с чиа необходимо всего лишь несколько стаканов воды, семена чиа и немного лимонного сока. Этот напиток прост в приготовлении и обладает множеством полезных свойств для организма.