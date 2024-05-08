Певица Анна Асти приобрела недвижимость в Подмосковье за 45 миллионов рублей

Певица Анна Асти стала владелицей элитной недвижимости в Московской области.
Как сообщает издание Super, Анна Асти купила жилье в Подмосковье стоимостью 45 миллионов рублей. Дом артистки площадью более 250 квадратных метров расположен в элитном посёлке Голиково.
В особняке пять спален с отдельными санузлами, кухня-столовая и гостиная с камином. Для хранения авто имеется просторный гараж в два этажа.
В шаговой доступности от жилья расположена инфраструктура для отдыха — русские бани, конный двор и лес с озером.
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