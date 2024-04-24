Актриса Екатерина Варнава объяснила, для чего купила апартаменты в Грузии

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава подтвердила новость о своей покупке недвижимости в Грузии.
Екатерина Варнава опубликовала в Инстаграм* жизнерадостные снимки. На фото актриса радуется удачному приобретению недвижимости.
Она призналась, что всегда любила любоваться морем, закатом и горами.
"Чтобы не выбирать, где проводить отпуск и куда можно будет сбегать от городской суеты, решилась и приобрела в Батуми в районе Гонио собственный номер", — написала актриса под фото.
Звезда объяснила, что бонусом к жилью идёт чистое море и горный воздух. Она отметила, что покупка стала подарком самой себе на день рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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