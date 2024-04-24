Актриса Екатерина Варнава объяснила, для чего купила апартаменты в Грузии

Екатерина Варнава поделилась радостью от покупки апартаментов в Грузии

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава подтвердила новость о своей покупке недвижимости в Грузии.

Фото: https://www.instagram.com/kativarnava by Инстаграм Екатерины Варнавы is licensed under public domain

Екатерина Варнава опубликовала в Инстаграм* жизнерадостные снимки. На фото актриса радуется удачному приобретению недвижимости.

Она призналась, что всегда любила любоваться морем, закатом и горами.

"Чтобы не выбирать, где проводить отпуск и куда можно будет сбегать от городской суеты, решилась и приобрела в Батуми в районе Гонио собственный номер", — написала актриса под фото.

Звезда объяснила, что бонусом к жилью идёт чистое море и горный воздух. Она отметила, что покупка стала подарком самой себе на день рождения.

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