Екатерина Варнава купила элитный особняк в Грузии по соседству с Андреем Макаревичем*

Екатерина Варнава приобрела доростоящую недвижимость в Грузии

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава обзавелась элитной недвижимостью в Грузии.

Фото: https://vk.com/kativarnava by ВК-аккаунт Екатерины Варнавы is licensed under public domain

Екатерина Варнава приобрела элитный особняк у побережья Чёрного моря в Грузии недалеко от Батуми.

Как сообщает портал Voice, апартаменты юмористка купила за 170 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей). Соседями звезды стали лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Комплекс включает себя пятизвездочные отели с ресторанами, бассейнами, спортивными площадками и другой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что Варнава проехалась с гастролями со спектаклем "Я Марлен" по Европе.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом