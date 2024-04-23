Екатерина Варнава купила элитный особняк в Грузии по соседству с Андреем Макаревичем*

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава обзавелась элитной недвижимостью в Грузии.
Екатерина Варнава приобрела элитный особняк у побережья Чёрного моря в Грузии недалеко от Батуми.
Как сообщает портал Voice, апартаменты юмористка купила за 170 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей). Соседями звезды стали лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Комплекс включает себя пятизвездочные отели с ресторанами, бассейнами, спортивными площадками и другой инфраструктурой.
Ранее сообщалось, что Варнава проехалась с гастролями со спектаклем "Я Марлен" по Европе.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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