Екатерина Варнава сыграла актрису Марлен Дитрих: "Полное ощущение, что я проснулась от долгой спячки"

Спекталь "Я Марлен" об актрисе Марлен Дитрих с Екатериной Варнавой в главной роли покажут в Париже и Праге.
Варнава в социальных сетях сообщила, что вернулась на сцену. Она назвала это новым этапом в своей жизни.
Варнава сыграла немецкую и американскую актрису Марлен Дитрих в постановке "Я — Марлен".
"Полное ощущение, что я проснулась от долгой спячки, которая затянулась на два с половиной года от какого-то бессилия, неуверенности в себе и непонимания", — написала актриса.
Варнава отметила, что в неё поверили прекрасные люди, поэтому результат получился хорошим.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.