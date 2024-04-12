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Екатерина Варнава сыграла актрису Марлен Дитрих: "Полное ощущение, что я проснулась от долгой спячки"

Екатерина Варнава исполнила роль Марлен Дитрих

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Шоу-бизнес

Спекталь "Я Марлен" об актрисе Марлен Дитрих с Екатериной Варнавой в главной роли покажут в Париже и Праге.

Екатерина Варнава исполнила роль Марлен Дитрих
Фото: https://www.instagram.com/kativarnava by Инстаграм Екатерины Варнавы is licensed under public domain

Варнава в социальных сетях сообщила, что вернулась на сцену. Она назвала это новым этапом в своей жизни.

Варнава сыграла немецкую и американскую актрису Марлен Дитрих в постановке "Я — Марлен".

"Полное ощущение, что я проснулась от долгой спячки, которая затянулась на два с половиной года от какого-то бессилия, неуверенности в себе и непонимания", — написала актриса.

Варнава отметила, что в неё поверили прекрасные люди, поэтому результат получился хорошим.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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