Эффективно мульчируем клубнику: рассказываем о разных вариантах материалов

Варианты мульчирования клубники

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти варианты материалов подойдут для мульчирования кустов клубники.

Фото: commons.wikimedia.org by Edgardo Vieira is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Древесная кора и щепа - декоративные и эффективные материалы для мульчирования цветников. Они медленно разлагаются, сохраняя свои свойства в течение нескольких сезонов. Используя разные фракции, можно предотвратить размножение слизней и обеспечить эстетически приятный вид грядкам. Недостатком является их относительно высокая стоимость.

Рисовый отсев, лузга овса или подсолнечника - отличный выбор для регионов с дождливым климатом, так как они защищают от слизней и обеспечивают чистоту ягод. При этом они легко доступны и эффективно подавляют сорняки.

Перегной или компост - отличная подкормка для земляники, стимулирующая активность почвенной микрофлоры и обогащающая почву питательными веществами. Они особенно полезны для свежих посадок и старых кустов.

Агроволокно или геотекстиль - идеальные материалы для укрывания почвы, обеспечивающие защиту от сорняков и болезней. Они также сохраняют влажность почвы и увеличивают урожайность.

Полиэтиленовая пленка - ускоряет прогревание почвы и обратный полив, но требует снятия на зиму и делает необходимым создание отверстий для проветривания и полива.