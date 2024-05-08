Российские богачи возвращают капиталы на Родину

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Российские "жирные коты" больше не хотят "глотать пыль"

1:41
Экономика » Финансы

По сведениям издания Bloomberg российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, переводят активы на родину.

Российские "жирные коты" больше не хотят "глотать пыль"
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами для граждан России. Предприниматели сталкиваются с рисками приватизации их активов государством. Они вынуждены вести бизнес только в России, стараясь не думать о возможности приватизации активов. Общее состояние 26 миллиардеров, средний возраст которых составляет 63 года, составляет около $350 млрд долларов. От решения этих людей зависит развитие экономики и всех отраслей бизнеса. Некоторые российские миллиардеры хранят значительную часть своего состояния в наличных, хранящихся в неизвестных местах.

Россия пытается "вернуть" своих миллиардеров, создавая более удобные условия передачи наследства. В нашей стране нет налога на наследство и действует закон о наследственных фондах, облегчающих передачу состояний следующему поколению.

Владимир Путин ещё задолго до первых санкций в 2014 году предупреждал российских "жирных котов" о том, что хранить финансовые активы за границей не безопасно.

"Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги". — предупреждал президент.

Предсказание сбылось, и теперь российские нувориши пытаются спасти свои сбережения, чтобы не лишиться их при первом же не правильном с точки зрения западных финансистов шаге. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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