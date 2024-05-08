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Помидоры: польза и вред. Этот суперпродукт полезен для глаз, укрепляет иммунитет, поддерживает в норме давление

Названы причины чаще включать помидоры в рацион

1:39
Еда

Свежие помидоры — это сочные суперпродукты, которые очень полезны для здоровья.

Названы причины чаще включать помидоры в рацион
Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, в них содержится очень много витаминов. В одном помидоре — 40% рекомендуемого дневного минимума витамина С. Томаты также содержат витамин А, который способствует здоровью глаз, кожи, укрепляет иммунитет. Суперпродукт также содержит витамин К, который способствует здоровью костей, и калий, необходимое питательное вещество для работы сердца и поддержания в норме артериального давления.

Что касается здоровья глаз, то помидоры также содержат антиоксидант ликопин, питательное вещество, полезное для зрения. Кроме того, они содержат лютеин и бета-каротин, которые поддерживают зрение и помогают предотвратить такие заболевания глаз, как катаракта и дегенерация жёлтого пятна.

Кстати, ликопин придаёт помидорам красный цвет. Исследования показывают, что употребление помидоров и продуктов на их основе приносит больше пользы для здоровья сердца по сравнению с приёмом добавок ликопина.

Более высокий уровень ликопина в крови связан с более низким уровнем смертности среди людей с метаболическим синдромом.

Один большой помидор содержит много жидкости и 1,5 г клетчатки, которые могут улучшить здоровье пищеварительной системы, особенно если вы часто страдаете запорами.

Однако кислотность помидоров может вызвать или усугубить кислотный рефлюкс и расстройство желудка у некоторых людей.

В чём польза помидоров для организма человека?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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