Помидоры: польза и вред. Этот суперпродукт полезен для глаз, укрепляет иммунитет, поддерживает в норме давление

Названы причины чаще включать помидоры в рацион

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежие помидоры — это сочные суперпродукты, которые очень полезны для здоровья.

Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, в них содержится очень много витаминов. В одном помидоре — 40% рекомендуемого дневного минимума витамина С. Томаты также содержат витамин А, который способствует здоровью глаз, кожи, укрепляет иммунитет. Суперпродукт также содержит витамин К, который способствует здоровью костей, и калий, необходимое питательное вещество для работы сердца и поддержания в норме артериального давления.

Что касается здоровья глаз, то помидоры также содержат антиоксидант ликопин, питательное вещество, полезное для зрения. Кроме того, они содержат лютеин и бета-каротин, которые поддерживают зрение и помогают предотвратить такие заболевания глаз, как катаракта и дегенерация жёлтого пятна.

Кстати, ликопин придаёт помидорам красный цвет. Исследования показывают, что употребление помидоров и продуктов на их основе приносит больше пользы для здоровья сердца по сравнению с приёмом добавок ликопина.

Более высокий уровень ликопина в крови связан с более низким уровнем смертности среди людей с метаболическим синдромом.

Один большой помидор содержит много жидкости и 1,5 г клетчатки, которые могут улучшить здоровье пищеварительной системы, особенно если вы часто страдаете запорами.

Однако кислотность помидоров может вызвать или усугубить кислотный рефлюкс и расстройство желудка у некоторых людей.