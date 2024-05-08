Помидоры: польза и вред. Этот суперпродукт полезен для глаз, укрепляет иммунитет, поддерживает в норме давление

Свежие помидоры — это сочные суперпродукты, которые очень полезны для здоровья.
Так, в них содержится очень много витаминов. В одном помидоре — 40% рекомендуемого дневного минимума витамина С. Томаты также содержат витамин А, который способствует здоровью глаз, кожи, укрепляет иммунитет. Суперпродукт также содержит витамин К, который способствует здоровью костей, и калий, необходимое питательное вещество для работы сердца и поддержания в норме артериального давления.
Что касается здоровья глаз, то помидоры также содержат антиоксидант ликопин, питательное вещество, полезное для зрения. Кроме того, они содержат лютеин и бета-каротин, которые поддерживают зрение и помогают предотвратить такие заболевания глаз, как катаракта и дегенерация жёлтого пятна.
Кстати, ликопин придаёт помидорам красный цвет. Исследования показывают, что употребление помидоров и продуктов на их основе приносит больше пользы для здоровья сердца по сравнению с приёмом добавок ликопина.
Более высокий уровень ликопина в крови связан с более низким уровнем смертности среди людей с метаболическим синдромом.
Один большой помидор содержит много жидкости и 1,5 г клетчатки, которые могут улучшить здоровье пищеварительной системы, особенно если вы часто страдаете запорами.
Однако кислотность помидоров может вызвать или усугубить кислотный рефлюкс и расстройство желудка у некоторых людей.
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