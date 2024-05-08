Денис Шмыгаль рассказал о тяжёлом положении в украинской энергетике

Шмыгаль клянчит деньги на восстановление системы энергетики Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitri Tovstonog is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации. На восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов. В пяти областях Украины повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

Впрочем, все жалобы Шмыгаля направлены лишь на выманивание дополнительного финансирования из стран Запада.