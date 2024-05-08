Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения.
По его словам, более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации. На восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов. В пяти областях Украины повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Впрочем, все жалобы Шмыгаля направлены лишь на выманивание дополнительного финансирования из стран Запада.
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