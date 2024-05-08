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Молодая крапива: вовсе не сорняк, а кладезь витаминов и идей для весенних блюд

Что можно приготовить из молодой крапивы и как её собирать?

2:35
Еда

Наконец наступила долгожданная теплая зеленая весна! Вокруг все растет и зеленеет: на деревьях распускаются листочки, ростки пробиваются из-под земли, дачники радуются первым урожаем свежей зелени на своих огородах. Мы видим, что среди первой зелени появляется и крапива.

Что можно приготовить из молодой крапивы и как её собирать?
Фото: en.wikipedia.org by EugeneZelenko is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License

Не спешите считать её сорняком и вырывать с корнем! Крапива, выросшая на вашем участке, на самом деле является замечательным природным сокровищем. Почему? Потому что из крапивы можно приготовить множество вкусных и полезных весенних блюд.

Её можно использовать для приготовления оригинальных салатов, супов, борщей, а даже добавлять в пироги и оладьи. Наиболее подходящей для приготовления блюд является молодая крапива — свежая, чистая, с нежными листочками, которые ещё не так сильно жалят.

Кроме того, в листьях молодой крапивы содержится в два раза больше витамина C, чем в черной смородине. Кроме витамина C, крапива богата другими полезными веществами, такими как витамины A, K, B1, B5, кремниевая и муравьиная кислоты, и микроэлементы, такие как кальций, калий и железо. Однако нельзя злоупотреблять крапивой, так как она способна не только очищать кровь, но и повышать ее свертываемость благодаря витамину K.

Собирать крапиву для кулинарных целей можно не только в апреле-мае, но и в течение всего лета. Нужно срезать только самую верхушку, первые четыре листочка. При сборе крапивы рекомендуется надевать перчатки, чтобы избежать покалывания. И, конечно же, собирать крапиву следует только в экологически чистых местах, таких как сельское хозяйство, лес или на собственном участке.

После сбора крапиву следует тщательно промыть под холодной водой для удаления грязи и пыли, а затем отделить жесткие стебли, оставив только молодые и нежные листочки.

В зависимости от намерений, можно нарезать листья на мелкие кусочки для салатов или предварительно обдать кипятком, чтобы снизить жгучесть перед добавлением в супы или борщи. Крапиву также можно обжарить с чесноком и маслом и подать как гарнир к мясу или рыбе.

Так что, если у вас есть возможность собрать молодую крапиву, не упускайте эту возможность! Она не только вкусна, но и предоставляет множество полезных свойств для организма.

Крапива. 5 рецептов из сорняка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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