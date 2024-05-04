Зачем дачники собирают крапиву

Говорим о пользе крапивы

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дачники часто собирают крапиву на своих участках, несмотря на её неприятный запах и жгучие листья. Но зачем им это нужно? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, крапива является ценным источником питательных веществ. Ее листья богаты витаминами А, С, К, группы В, железом, кальцием и другими полезными микроэлементами. Приготовление настоев и отваров из крапивы помогает укрепить иммунную систему, повысить гемоглобин и общее здоровье.

Во-вторых, крапива имеет множество лечебных свойств. Она обладает противовоспалительным, антимикробным и противоаллергическим действием. Кроме того, крапива способна улучшить работу печени и почек, снизить уровень холестерина в крови и даже помочь при лечении артрита и ревматизма.

Но наиболее распространённым способом использования крапивы на дачных участках является ее применение в качестве удобрения. Крапивный настой является отличным органическим удобрением, богатым азотом, калием и фосфором. Он способствует росту и развитию растений, повышает их устойчивость к болезням и вредителям.

Кроме того, крапива является отличным средством для борьбы с сорняками. Ее корни выделяют вещества, которые подавляют рост других растений, поэтому крапива может быть использована для борьбы с нежелательными растениями на участке.

Но не только полезные свойства делают крапиву такой популярной среди дачников. Она также является отличным материалом для компостирования. Ее быстрый разложимый листовой слой помогает ускорить процесс разложения органического материала и получить качественный компост для удобрения почвы.

Кроме того, собирание крапивы может стать отличным способом провести время на свежем воздухе и получить удовольствие от работы на природе. Многие дачники считают это процессом релаксации и медитации, который помогает им отвлечься от повседневных забот и насладиться природой.