Подписчики Елены Малышевой раскритиковали её необычное платье: "Кошмар!"

Телеведущая Елена Малышева показала платье курских кутюрье

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева похвасталась платьем, который сшили курские студенты.

Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live by Инсаграм Елены Малышевой is licensed under public doman

Елена Малышева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она красуется в экстравагантном платье, сшитом по мотивам русских сказок.

Ведущая программы "Жить здорово" рассказала, что её платье является участником конкурса "Русский силуэт". Наряд телеведущей сшили учащиеся Курского политехнического колледжа.

Подписчики Елены Васильевны не оценили её необычное платье.

"Кошмар!"; "Только на свою передачу не надевайте, не отвлекайте от тем. Платье лучше для театра русской песни Бабкиной", — писали фолловеры под постом Малышевой.

Телеведущая объяснила, что не упустит случая рассказать про талантливых детей.

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